ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Mehrländerbörse Euronext mit Blick auf das Interesse am Konkurrenten Borsa Italiana auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Euronext sei unter allen Kaufinteressenten für den Mailänder Börsenbetreiber sowie die Anleihen-Handelsplattform MTS am besten positioniert, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beide gehören noch dem Konkurrenten London Stock Exchange (LSE), der mit einem Verkauf möglichen wettbewerbsrechtlichen Bedenken wegen der geplanten Übernahme des Datenanbieters Refinitiv entgegenkommen will./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 18:07 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.