NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Euronext vor Zahlen von 124 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe dank Wachstums aus eigener Kraft und Synergien das Zeug, positiv zu überraschen, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Das Kursziel orientiere sich an den Bewertungen der Wettbewerber./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 16:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.