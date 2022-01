NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 170 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Luxusgütersektor sei 2021 dank guter Nachfrage sehr stark gelaufen und auch 2022 dürfte wieder ein positives Jahr werden für Luxus, wenn auch die Vergleichswerte herausfordernder seien, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 11:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 11:36 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.