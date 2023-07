NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die europäischen Luxusgüterkonzerne dürften erneut ein starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Anlegerinteresse richte sich aber bereits auf die Entwicklung im zweiten Halbjahr, von dem er eine weitere Polarisierung der Performance innerhalb des Sektors erwarte. Dabei sollten Marken mit einer stärkeren Dynamik und einer höheren Preispositionierung ihre Outperformance gegenüber den Nachzüglern weiter ausbauen. In diesem Kontext bleibt der Experte für LVMH und Richemont besonders positiv gestimmt./edh/ag;