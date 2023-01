NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 198 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwei Faktoren dürften 2023 die Nachfrage nach Luxusgütern maßgeblich beeinflussen: Der Einfluss der Wiederöffnung in China und eine Normalisierung der Nachfrage in Europa, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht im Basisfall davon aus, dass sich ein gutes Szenario einstellt./tih;