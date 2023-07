NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica angesichts der Ausschreitungen in Frankreich auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Frankreich sei mittlerweile das wichtigste europäische Land für den zollfreien Einkauf chinesischer und amerikanischer Touristen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die anhaltenden Krawalle könnten zu weiteren Reisestornierungen führen und damit die Ausgaben für Luxusgüter im dritten Quartal hemmen./tih/ag;