NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die unterdurchschnittliche relative Kursentwicklung des Brillenkonzerns sei der Tatsache geschuldet, dass andere Anbieter mehr von einer Wiedereröffnung des chinesischen Marktes profitierten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsatzzahlen im April dürften keinen größeren Impuls geben, die Erwartungen am Markt an die Margen sollten noch reduziert werden./bek/mf;