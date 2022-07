NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Quartalszahlen von 165 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zwischenergebnisse dürften auf Anzeichen für eine Abschwächung in den USA untersucht werden, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell weise der Brillenkonzern wegen seiner geringeren Abhängigkeit von den stockenden Lieferketten in China eine größere Bewertungsresistenz auf. Der Tod des Firmengründers sei derweil ein Schock - die schnelle Umbildung des Managements zeige aber, dass dieser bereits Vorkehrungen getroffen hatte./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 03:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 03:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.