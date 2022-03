NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe 2021 stark abgeschlossen und im zweiten Halbjahr das organische Wachstum beschleunigt sowie eine ordentliche Marge erzielt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Fehlens des Ausblick auf 2022 sollte angesichts des aktuell unsicheren Marktumfelds nicht überraschen./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 01:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 01:57 / ET





