NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 140 auf 165 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Übernahme von Grandvision an. Seine Gewinnprognosen bis 2023 steigen um bis zu 25 Prozent./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.