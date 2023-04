ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzahlen zum ersten Quartal von 183 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Erlöswachstum des Brillenkonzerns sei stark ausgefallen, mit einer Beschleunigung in allen Regionen, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/mis;