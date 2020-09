ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Ericsson mit Blick auf die Übernahme des US-Funkspezialisten Cradlepoint auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Die Nachfrage nach Zubehör für drahtlose Kommunikation sollte sich ebenso erholen wie die operative Entwicklung beim schwedischen Netzwerkausrüster, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.