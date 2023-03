NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Zahlen von 10,25 auf 10,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler begründete das höhere Kursziel mit niedrigeren Fixkosten und höheren Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns im Segment Customer Solutions- auch wenn er von diesem weniger überzeugt bleibe. Das Netzwerkgeschäft sei derweil ein starker Wachstumstreiber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/tih;