NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Neunmonatszahlen von zwölf auf zehn Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Während der Ergebnisausblick auf 2022 beibehalten worden sei, habe sich der kurzfristige Ausblick für den Netzbereich verschlechtert, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit reduzierten längerfristigen Gewinnprognosen (EPS) und steigenden Kapitalkosten des Energieversorgers./edh/he;