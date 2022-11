NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Analyst Vincent Ayral rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit soliden Neunmonatszahlen. Der Essener Energieversorger sei auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele./ag/edh;