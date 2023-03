NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach detaillierten Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Die finalen Resultate des Energiekonzerns entsprächen den Eckdaten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ergebnisausblick (Ebitda) auf 2023 liege 5 bis 6 Prozent über den Erwartungen./edh/gl;