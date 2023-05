NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon nach Quartalszahlen des Energieversorgers auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses und das Nettoergebnis erwarte Eon nun 2023 am oberen Ende der eigenen Zielspannen, womit die Konsensschätzung für letzteres Luft nach oben habe./gl/tih;