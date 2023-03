NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit einem Refinanzierungszins von vier Prozent könne Eon dem Topmanager zufolge gut leben, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr Klarheit über die Kosten des Fremdkapitals und die Kosteneffizienz des Stromproduzenten und Netzbetreibers soll es demnach im dritten Quartal geben./bek/tih;