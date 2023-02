NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eon vor Quartalszahlen von 9,80 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromkonzerns 2023 liege er um vier Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/he;