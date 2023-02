NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) und das Nettoergebnis des Energiekonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei letzterem gehe das wohl primär auf niedriger als erwartete Abschreibungen im Nicht-Kerngeschäft sowie das Wetter zurück und weniger auf eine operativ bessere Entwicklung./gl/tih;