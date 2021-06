NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Angesichts der bestehenden Markterwartungen sei ein Medienbericht wohl keine sonderlich große Belastung für den Versorger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Strom- und Gasnetzbetreiber wie Eon müssen sich laut dem "Handelsblatt" auf sinkende Renditen einstellen. Die Bundesnetzagentur bereite entsprechende finanzielle Kürzungen vor, hieß es./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 03:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 03:41 / ET



