FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eon nach Geschäftszahlen und dem jüngst deutlichen Kursrückgang von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Der faire Wert wurde zugleich von 8,30 auf 9,00 Euro angehoben. Selbst in Corona-Zeiten sei das Geschäftsmodell des Energiekonzerns stabil, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mischung aus steigenden regulierten Erträgen, der marktführenden Stellung im Netzgeschäft sowie im Vertrieb, hohen Synergien, einer fallenden Zinslast und einer steigenden Stromnachfrage im Zuge der Energiewende bilde ein solides Fundament für stetiges nachhaltiges Gewinnwachstum. Zudem sei die Dividendenrendite attraktiv. Die hohe Bewertung der Aktien sei daher angemessen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 15:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 15:36 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.