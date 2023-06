E.ON 11.08 CHF -0.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 13,20 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bereich Energienetze werde aktuell am Markt völlig unterschätzt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält zweistellige Wachstumsraten im regulierten Anlagevermögen (RAB) bis 2027/30 für möglich. Dies würde ein Ergebniswachstum (clean EPS) von im Schnitt 8 Prozent jährlich bis 2027 stützen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 02:43 / CEST





