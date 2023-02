E.ON 9.80 CHF 3.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,35 Euro belassen. Der Energiekonzern habe mit seinen guten Resultaten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kerngeschäftssparten hätten jeweils die oberen Enden der Zielspannen erreicht, während das Nicht-Kerngeschäft ebenfalls sehr stark abgeschnitten habe. Die Ergebnisaussichten für 2023 blieben rosig, ergänzte Gandolfi mit Blick auf die Mitte März erwarteten vollständigen Zahlen, mit denen auch der Ausblick veröffentlicht werden solle./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



