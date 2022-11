E.ON 7.32 CHF -6.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eon in einem Ausblick auf den europäischen Energiemarkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für private Verbraucher und Unternehmen dürften Energielieferanten wie Eon, Engie und Centrica zugutekommen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere für Eon gingen damit die Risiken mit Blick auf die Verschuldung zurück./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.