HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Das russische Gas-Angebot dürfte in den Winter hinein die wichtigste Einflussgröße für die Speicherbestände bleiben, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaube nicht, dass eine Rationierung nötig sein werde, doch die europäischen Gas- und damit auch die Strompreise dürften hoch bleiben. Unter den Energieversorgern sollten seine Favoriten ("Top-Picks") RWE und Eon von einer zunehmenden Klarheit über Initiativen Europas bezüglich der Energiepreise profitieren./ck/tav



