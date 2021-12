FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Wie erwartet habe der Energieversorger den Schwerpunkt während des lang erwarteten Kapitalmarkttages auf die Verbesserung seiner Wachstumsaussichten für Netzwerke gelegt, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das geplante Wachstum könne allerdings im Vergleich zu den umfangreichen Wachstumsplänen der Erneuerbare-Energien-Entwickler nicht mithalten. RWE etwa wolle das Doppelte des durchschnittlichen Jahresbudgets von Eon für Wachstum ausgeben./ck/bek



