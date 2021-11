NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die sehr ambitionierten Klimaziele der neuen deutschen Regierung bis zum Jahr 2030 beinhalteten zwar Umsetzungsrisiken, dürften den Energieversorgern aber einen deutlichen Schub geben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er sehe vor allem die deutschen Versorger Eon und mehr noch RWE als Profiteure der für diesen Zeitraum geplanten staatlichen Investitionen von schätzungsweise fast 200 Milliarden Euro in Wind- und Solarenergie./gl/edh



