FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst James Brand sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Neunmonatszaheln des Ernergiekonzerns. Er verwies außerdem auf den unveränderten Gesamtjahresausblick, obwohl es im vierten Quartal mit der aktuellen Energiekrise vorübergehende Einflüsse geben werde./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.