Eni Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Christyan Malek warf in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen taktischen Blick auf europäische Ölkonzerne und empfiehlt insbesondere BP, Total und OMV. Dagegen rät er angesichts der aktuellen Stärke zum Verkauf der Papiere von Eni. Die jüngste Rally der Aktie mache das Chance-Risiko-Verhältnis mit Blick auf das erste Quartal unattraktiv, schrieb er./ck/mis



