NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Versorger habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Barmittelfluss habe zugleich den Erwartungen entsprochen. Er verwies außerdem darauf, dass Eni noch im Tagesverlauf Aussagen zur Strategie machen wolle./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 02:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.