NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Italiener dürften im ersten Quartal trotz eines schwachen Umfelds dem Vergleich mit dem Vorquartal Stand halten können, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/bek;