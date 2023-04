NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni vor Quartalszahlen im Ölsektor von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Bilanzstärke der europäischen und US-Ölkonzerne dürften die Ausschüttungen 2023 antreiben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/bek;