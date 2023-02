NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Ölkonzern dürfte im vierten Quartal besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für 2023 rechnet er mit einem Aktienrückkaufvolumen von rund 2 Milliarden Euro, verglichen mit der Konsensschätzung von 1,55 Milliarden./edh/mis;