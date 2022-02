NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Angesichts der hohen Abhängigkeit vom Ölfördergeschäft dürfte der Gewinn im Quartalsvergleich deutlich gestiegen sein, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des italienischen Ölkonzerns. Seine Ertragsprognose in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro liege etwas über der Markterwartung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 09:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 09:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.