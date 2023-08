NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Angesichts der herausragenden Entwicklung des Erd- und Flüssiggasgeschäfts rechne er bei dem italienischen Energiekonzern nun für dieses Jahr mit einem operativen Ergebnis moderat über dem vom Unternehmen angepeilten Wert, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/he;