NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe wie von ihm erwartet stark abgeschnitten und einen erfreulichen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/lew;