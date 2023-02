NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun stünden im Rahmen des Investorentags Aussagen zur Aktienrendite und den Investitionen im Mittelpunkt./tih/gl;