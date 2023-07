HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 16,50 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte seine Bewertungsmodelle für die Ölbranche in einer am Dienstag vorliegenden Studie an mehrheitlich bis 2025 niedrigere Ölpreisprognosen an. Die Korrektur der Markterwartungen an die Ergebnisse der Ölkonzerne hält Tarr für weitgehend abgeschlossen. Es seit für die Anleger Zeit zurückzukommen, so der Experte. Sein Top-Favorit ist Shell./ag/tih;