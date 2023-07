NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Ölpreise sollten sich angesichts der Entwicklung der Lagerbestände erholen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturlage dürften die Unternehmen an dem bisherigen Ausschüttungsniveau festhalten./mf/tih;