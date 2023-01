NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seiner ersten Einschätzung der Ergebnisse und Barmittelzuflüsse der großen Ölkonzernen Europas zum vierten Quartal 2022 habe er die schwächeren Ölpreise und Margen im Raffineriegeschäft sowie die deutliche Korrektur der Gaspreise eingearbeitet, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montag vorliegenden Studie. Eni wandele sich derzeit zu einem Unternehmen, dessen Geschäfte höhere Renditen abwerfen. Der Analyst führt dies auf Explorationserfolge, Veräußerungen und eine starke Pipeline von Projektstarts zurück. Eni zählt zu seinen "Top Picks" unter jenen Ölkonzernen, die sowohl in der Förderung als auch der Raffinierung tätig sind./ck/tih;