FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Eni von 16 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Nachfrage nach Flüssigerdgas - aus seiner Sicht ein Schlüssel in der Energiewende als Kohleersatz - untermauere die Strategie von Shell, Totalernergies, BP, Eni und Galp, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ölmultis dürften bis 2023 aus eigener Kraft 44 Prozent mehr Cashflow generieren, als zwischen 2012 und 2020 - beim gleichen Durchschnittspreis für die Ölsorte Brent./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



