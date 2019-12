NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Engie nach einem Analystenwechsel mit "Overweight" und einem Kursziel von 18 Euro eingestuft. Analyst Robert Pulleyn zählte den französischen Energiekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie zu seinen wichtigsten Empfehlungen im europäischen Sektorumfeld. Dieses sei kurzfristig mit Risiken behaftet und biete nur vereinzelt gute Anlagemöglichkeiten. Bei Engie setzt er auf gedrücktem Niveau auf eine Kurserholung./tih/ag



