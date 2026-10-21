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21.10.2026 14:40:14

Engie (ex GDF Suez) Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der französische Energieversorger dürfte eine starke operative Performance ausweisen, schrieb Javier Garrido in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Overweight
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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38.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.71%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
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