Engie 21.37 CHF 1.10% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der französische Energieversorger dürfte eine starke operative Performance ausweisen, schrieb Javier Garrido in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.