FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Engie von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Versorger hätten zuletzt eine erstaunliche Erholung hingelegt, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sei aber eine Differenzierung nach Qualität der einzelnen Unternehmen angebracht. Unter den integrierten Sektorunternehmen favorisiert er Enel und Iberdrola./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 06:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.