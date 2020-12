HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Engie von 13 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer zehnjährigen Durststrecke mit nachlassender Dynamik sollte der Energiekonzern ab 2021 wieder schneller wachsen, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er traut Engie zwischen 2020 und 2023 eine durchschnittliche jährliche Gewinnsteigerung (EPS) von 20 Prozent zu. Grund dafür seien die steigenden Energiepreise./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.