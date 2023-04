HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor nach einer Konferenz zum Thema Alternative Energien auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Nach den sehr starken Jahreszahlen des Wind- und Solarparkentwicklers dürften die neuen mittelfristigen Ziele zu vorsichtig sein, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pipeline in Frankreich sollte spätestens 2025 Früchte tragen./ck/he;