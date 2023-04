HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Energiekontor nach Jahreszahlen von 130 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vorsteuerergebnis sei stärker als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er die stetig wachsende Pipeline an betriebenen Solar- und Windparks./edh/la;