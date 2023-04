NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Energiekonzern sei solide in das Jahr 2023 gestartet, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dessen Dynamik werde sich im zweiten und dritten Quartal noch weiter steigern und die Nettoverschuldung dürfte weiter sinken./ck/he;