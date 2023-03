NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Jahreszahlen für 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Ergebnisse und Signale seien ordentlich, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wartet aber auf Neuigkeiten zum Management der Spanier./ag/mis;